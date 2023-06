De Rosalía a Dua Lipa: los restaurantes de España favoritos de las famosas

Los hermanos Stefano y Max Colombo no lo están haciendo mal, pues son también los dueños del aclamado Bar Brutal, que ha sido también el elegido por las supermodelos para disfrutar de la noche catalana. Este bar de vinos y bistró-brasserie es conocido por sus vinos naturales y por su merchandising, que las modelos no dudaron en lucir, convirtiéndose así en embajadoras no oficiales de uno de los lugares preferidos de los que dominan el ocio de Barcelona.