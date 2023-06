Impresionante: no somos conscientes de lo mucho que ha cambiado Chiara Ferragni

En 2021, dio a luz a Vittoria, siendo madre por segunda vez. Hoy, Chiara ha dejado de ser una ‘influencer’ para convertirse en una empresaria de éxito, cuyos negocios no dejan de crecer, además de ser una auténtica ‘celebrity’ que cuenta, incluso, con su propio documental en Amazon Prime. Además, este mismo año, nos sorprendía con su faceta como presentadora en el Festival de Sanremo, viralizandose gracias a sus reivindicativos ‘looks’ y una carta que se dedicó a sí misma de niña en la que, además de reconocer que, en muchas ocasiones no se había sentido lo «suficientemente buena, suficientemente hermosa o suficientemente inteligente» nos dejó frases tan emotivas como esta: «Te voy a dar un consejo: celebra tus éxitos, los grandes y también los pequeños que nadie ve, pero que igualmente te hacen sentirte orgullosa. Nunca te menosprecies delante de nadie. Las mujeres nos hacemos pequeñas frente a hombres inseguros, te lo dice una que incluso ha aceptado que un hombre difundiera la narrativa que él había hecho que sea quien soy, aunque eso no fuera cierto. (...) Ser mujer no es un límite, díselo a todos tus amigos, grítaselo a todo el mundo y lucha por cambiar las cosas».