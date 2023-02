Chiara Ferragni en San Remo: del vestido desnudo al diseño con mensajes de odio

"Queremos alentar a todos a que no les importe lo que digan los demás y recordarles a las mujeres que no dejen que los que nos odian las rebajen, porque solo las opiniones de quienes nos aman son las que realmente importan”, cuentan la propia Chiara y Fabio María Damato, gerente de las empresas creadas por la otrora conocida como The blonde Salad.