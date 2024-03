El inesperado look de Rosalía para ir de concierto

Si a esto le unimos los zapatos planos vintage de Louis Vuitton y las gafas de sol de Elisa Johnson –imposible obviar este complemento, “the look is with the shades”,dijo Rosalía a los fotógrafos hace unas semanas a su llegada al desfile de Dior en París cuando le pidieron que se retirara este accesorio para dejar su rostro a la vista– el resultado es un conjunto que perfectamente podríamos englobar dentro de lo que conocemos por estética ‘working’ pero al que ella ha sabido imponer su toque para que funcione en un plan distendido de ocio.