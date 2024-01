C. Tangana habla claro sobre Rosalía: "Creo que no estamos al mismo nivel"

C. Tangana ha afirmado ahora está empezando a pasarlo mal con la fiesta porque "hay que tenerle cuidado" a pesar de que siempre ha sido algo que le ha gustado. "Si cuando te levantas al día siguiente te puedes reír, todo esta bien, pero cuando ya no te ríes... ", ha dicho. "No fumo porros porque en su momento me volaron la cabeza, me empezaron a sentar mal, tenía como paranoia y yo sentí que los porros abrieron una ventana que nunca se volvió a cerrar", ha puntualizado.