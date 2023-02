La respuesta de Rosalía a C. Tangana cuando le ha dicho que "molaba hace cuatro años" (e, intuimos, ya no)

Tras ser preguntado por la razón por la que Rosalía (que sigue haciendo historia con Motomami) no aparece en la playlist que ha compartido en Spotify y con la que reivindica a distintos artistas que han sido importantes para él, más aún teniendo en cuenta que él participó en la construcción de el aclamado álbum 'El mal querer' de Rosalía, C.Tangana no duda en insinuar que citar a Rosalía ha dejado de tener "gracia" y afirma que "Rosalía molaba hace cuatro años" (insinuando que, actualmente, no).