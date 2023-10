La película 'Esta ambición desmedida' de C. Tangana, en 5 frases (como la que insinúa que podría dar carpetazo a la música)

En total, unas dos horas de metraje que han despertado desde alabanzas ("lleno de honestidad", "hábil montaje", "C. Tangana se desnuda en este espectacular documental sobre su gira", le dedican algunos, y hay quien sugiere, incluso su consideración para los Goya) a críticas menos gratificantes ("Ese sopor desmedido", le ha rabautizado algún título; "se hace bola", coindice otro medio, destacando las "dos horas y cuarto" que dura el largometraje). Por su parte, uno de los coedirectores, Santos Bacana, ha explicado que este "no es un documental para fans de C. Tangana". Al menos, no solo.