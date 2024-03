El mensaje más sincero y emotivo de Rosalía en Instagram

Quizá por eso no nos extraña que la catalana publicase ayer un mensaje emotivo e íntimo en su cuenta de Instagram, una reflexión vista dos años después y en la que, a tenor de alguna de sus frases, no solo le han pasado cosas buenas, sino que también ha habido decepciones. No hace falta decir que Rosalía deja entrever el mazazo personal que supuso su ruptura con Rauw Alejandro el pasado verano, cuando estaban comprometidos y a punto de casarse. Pero también las ganas que tiene de seguir creando, de seguir estando en lo más alto y, esto no lo dice pero se intuye, de seguir feliz junto a su actual pareja, el actor Jeremy Allen White.