Rosalía, en los Latin Grammy (y ante Rauw Alejandro): "Se nos rompió el amor de tanto usarlo" (y él respondió)

Pero el 'salseo' no quedó con la actuación mayúscula de Rosalía. Poco después Rauw Alejandro, que ha compuesto una canción sobre el final de su relación con Rosalía, subía al escenario para cantar un 'mashup'. A nadie le pasó inadvertida el fragmento de la primera canción elegido por o para el cantante: "Se fue, se fue, me quedó solo su verano; se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue", aseguró el artista haciendo suyo el hit de Laura Pausini 'Se fue'.