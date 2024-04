Confirmado: esta es la actriz de 'Euphoria' que tuvo una relación de 5 meses con Rosalía

Era 2019. Había pasado algo más de un año desde que Rosalía y C. Tangana habían protagonizado una sonada ruptura y algo menos desde que la primera había dedicado un dolorido zasca al autor de 'El Madrileño' después de ver sus fotos amorosas con Berta Vázquez. En ese tiempo, Rosalía mantuvo una relación que ahora se suma a su lista de relaciones amorosas. Fue con una persona a la que dedicó unas calurosas palabras desde el escenario de los premios Women in Music de Billboard 2019 (sí, ¿cómo no nos percatamos? Bueno, algunos sí lo hicieron).