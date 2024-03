La polémica de una periodista española en el mercado que visitó Kate Middleton: 'Fui increpada y desalojada'

Las imágenes registradas por la periodista y difundidas por el espacio televisivo tienen un gran valor probatorio, ya que han servido para desmontar la teoría de que la visita de los príncipes de Gales a Windsor Farm Shop no fue reciente, sino que se remontaba al pasado diciembre. En el vídeo de la pareja publicado por The Sun, se aprecia una decoración muy similar a la navideña, lo que levantó sospechas sobre su credibilidad. No obstante, lo cierto es que esos ornamentos permanecen ahí. "La decoración de las casetas... Mucha gente dijo que eran de Navidad. Y no, como veis, son decoraciones que llevan ahí no se sabe cuánto tiempo", aclaró la reportera.