La insólita alergia que padece Tamara Falcó: ‘Me dijo el médico que cuando lo practico me da reacción’

La propia Tamara es consciente de la rareza de su afección ya que, una vez diagnosticada, se encontró de frente con la incredulidad de su entorno más cercano. “Mi familia no se lo creía y hasta le hice una foto al informe para que vieran que no me lo inventaba. Me encanta hacer deporte, pero no puedo, me pica. Es por la histamina", ha justificado.