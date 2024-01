Tamara Falcó revela cómo son sus discusiones con Íñigo Onieva

"Yo puedo estar hasta que se levanta, me abraza y me pregunta: '¿Podemos pasar ya de esto?'. Tardo. Yo puedo pasarme un montón de tiempo", ha explicado la marquesa de Griñón sobre cómo son sus peleas con Íñigo Onieva, en las cuáles, según ella, suele llevar la razón: "En mi cabeza yo soy jueza y decido que esta bien y que está mal. Dicto sentencia. Siempre o bastantes veces, tengo razón. Me atrevería a decir que un 98% de las veces", ha terminado argumentando entre risas.