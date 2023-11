La fiesta de cumpleaños de lujo de Tamara Falcó

Después de unas semanas en las que hemos visto a la hija de Isabel Preysler y su marido en diferentes rincones del mundo –Roma, Denia, Amalfi y Copenaghe han sido algunos de sus destinos en las últimas semaas–, Londres ha sido la ciudad elegida por Tamara Falcó para celebrar su 42 cumpleaños. En concreto, la que fuera ganadora de Masterchef Celelebrity ha escogido el 5 Hertford Street, un club privado situado en el barrio de Mayfair que abrió sus puertas en el año 2012 y está regentado por el empresario Robin Birley. Cuenta con distintas salas –en la que hay además de restaurante, sala de puros, bares y hasta una biblioteca– y tiene su propio dresscode: “El código de vestimenta tiene como objetivo mantener el espíritu del club y, como tal, requiere que los miembros estén bien vestidos en todo momento. Los miembros del personal podrán prohibir la entrada a cualquier persona que no esté vestida adecuadamente”, dice en la página web del local, en la que se especifica que los hombres deben llevar chaqueta en todo momento salvo a partir de las 11 de la noche que pueden retirársela pero solo en la pista de baile. No están permitidas, además, no las sandalias, ni las bermudas, tampoco ropa deportiva de ningún tipo –incluidos los polos–, ni las camisas o camisetas sin cuello y los zapatos “desgastados”.