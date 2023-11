Esto es lo que han pagado Tamara Falcó e Íñigo Onieva por disfrutar de otra inalcanzable experiencia gastronómica

También la gastronomía es protagonista habitual en las redes sociales de Tamara, donde la hija de Isabel Preysler no duda en publicar algunas de sus recetas o de los restaurantes que frecuenta. Algo que también hace su marido, Íñigo Onieva, gran amante de la buena mesa. 'Tener aficiones en común con tu pareja es maravilloso porque si a él no le gustara comer y fuéramos a restaurantes y no lo disfrutara, para mí sería muy frustrante', ha explicado en alguna ocasión Tamara Falcó.