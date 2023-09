Tamara Falcó se sincera con Joaquín sobre su boda y relación con Iñigo Onieva: “No me podía imaginar que lo iba a perdonar porque me hizo mucho daño”

"¿Te has llegado a casar?", le pregunta Joaquín a "la mujer del momento" entre risas. "Ha sido difícil, pero estoy megacasada", contestó ella. Tras este primer momento para romper el hielo, Tamara Falcó hacía su primera (y muy fuerte) confesión: la marquesa de Griñón habría perdido su anillo de boda. "No sé dónde esta... Me estaba un poco grande, pero estoy segura de que aparecerá".