Tamara Falcó desvela todo lo que aún no sabíamos sobre su boda con Íñigo Onieva

Sobre su vestido de novia, Tamara Falcó ha desvelado que no fue del todo cómodo. "Ese vestido era complicadísimo, pero a Íñigo le encantó, para el baile me lo tuve que cambiar porque no se podía", ha reconocido la novia en referencia al segundo look que lució el día de su boda en tono rosa pálido para la fiesta.