La aventura más extrema de Tamara Falcó en su luna de miel

"Me voy a ir ocho horas en bici. No quiero decir nada, pero lo digo", se escucha decir a Tamara Falcó en uno de los vídeos que ha compartido en su cuenta de Instagram. La hija de Carlos Falcó se atrevió a hacer una exigente aventura por una impresionante ruta de Tahití. Sin embargo, ella misma ha confesado que es algo que nunca habría hecho si no llega a ser por Íñigo Onieva. "Mi 🤍 @ionieva⁩ Nunca me hubiera embarcado en una excursión así si no llega a ser por ti! Y sin embargo es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de nuestra luna de miel! Tq ☺️", escribió Tamara junto a una foto en la que se les ve ataviados con ropa deportiva junto a unas bicicletas y unas espectaculares vistas de Tahití. A lo que un orgulloso Onieva respondió: "No hay cuestas arriba que se te resistan".