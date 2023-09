El motivo por el que Tamara Falcó no puede ser madre todavía

Una de las primeras preguntas que la prensa le hizo cuando llegó a Madrid tras su millonaria luna de miel fue cuándo pensaba ser madre. Y, de nuevo, Tamara Falcó contestó lo que lleva diciendo siempre: "¿Cuándo viene el primer hijo? Para cuando Dios quiera y ojalá quiera. Ya estamos abiertos. Sí, sí, sí. Creo que para después del viaje de novios...". También, en una entrevista que concedió a la revista ¡Hola!, la marquesa de Griñón señaló que le preocupaba (el reloj biológico), "pero también confío en Dios, y si quiere que tenga hijos, los tendré", al mismo tiempo que aseguró que no se plantea congelar óvulos: "No me quiero ver en esa tesitura. Primero vamos a ir por la vía natural. Por eso me he preocupado en tener el cuerpo sano. Si después tenemos problemas, ya veremos".