Tamara Falcó sigue un tratamiento "natural" para ser madre: ¿en qué consiste?

En concreto, se monitoriza su salud reproductiva y se hace lo posible por mantenerla estable. Este tratamiento, además, se basa en la naprotecnología y es considerado no invasivo, pero requiere de mucho tiempo y dedicación para que Tamara y su monitora vayan conociendo su cuerpo. En este sentido, la aristócrata ha reconocido que no ha sido "la mejor alumna del mundo", lo que sugiere que no lo ha llevado tan a rajatabla como debería.