Las perturbadoras imágenes de Ana Obregón vestida a juego con su nieta Anita

Después llegaría la negativa de Alessandro Lequio, padre de Aless, de, por el momento, no conocer a la pequeña y mantenerse en un discreto segundo plano. Ante esta decisión, Ana Obregón hizo unas declaraciones en las que expresaba su opinión a este respecto. "Mira, yo siempre digo lo mismo: por nuestro hijo vamos a estar juntos siempre. Que él tome la decisión de no ver a Anita, pues que no la vea, no me importa, sus motivos tendrá, yo ahí no entro. Pero sé que cuando la vea se va a derretir, porque es idéntica a Aless", ha confesado la intérprete en la revista ¡Hola!. Ana Sandra tiene completamente robado el corazón de su abuela Ana y ha sido ahora cuando hemos descubierto unas perturbadoras fotos en las que Ana Obregón posa en Instagram vestida igual que su nieta.