Ana Obregón confirma que Ana Sandra no es su hija, sino su nieta: "Le contaré que su padre fue un héroe"

La presentadora, que no ha descartado volver a ser abuela por esta vía ━"mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día", ha dicho━, ha asegurado que no tenía dudas a la hora de cumplir la última voluntad de su hijo. "Si yo le juré que lo iba a salvar y no pude salvarlo, ¿cómo no voy a hacer lo que él quería que hiciera? Nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad. Solo una persona cruel de corazón o una persona que no lo tenga pensaría algo así. Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender", ha subrayado.