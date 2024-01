Chanel se sincera en 'El Hormiguero': "No hay cabeza humana que aguante tanta presión"

"No te lo esperas, no hay cabeza humana que esté prepara para tanta atención, para lo bueno y para lo malo, y para tanta presión. Pero la verdad que yo tengo mucha suerte porque me rodeé de mi gente. Tengo el trabajo como primero en mi lista, entonces me enfoqué en los ensayos, en el trabajo, y nunca perdí la ilusión. Recuerdo esa época con muchísimo amor", contaba la artista haciendo referencia al momento que tuvo que vivir tras Eurovisión.