Isabel Preysler: de sus cinco hijos a su sonado curriculum amoroso y su elevado patrimonio

El pasado 5 de diciembre, Isabel Preysler abrió las puertas de su casa de forma literal a Disney+ gracias al documental Isabel Preysler: mi Navidad. Son solo dos episodios de 40 minutos cada uno pero los suficientes para adentrarse en el mundo de la socialité, ese del que parecemos saberlo todo pero del que siempre nos queda algo por descubrir. "Nunca he hecho un proyecto como el de este documental y estaba nerviosa por no saber dónde me metía, por si delante de las cámaras no tengo la facilidad que sí tienen mis hijos y esa naturalidad para expresarse. Yo he estado más haciéndome fotos toda la vida. Hay gente que cuenta con facilidad lo que sienten en ese momento y yo no la tengo", confiesa en uno de los capítulos.