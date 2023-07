El favor económico de Isabel Preysler a Carlos Falcó durante su divorcio

Pero volviendo al sorprendente acuerdo de separación, al parecer, este permitió salvar del embargo las propiedades familiares del marqués de Griñón, ya que fue Isabel Preysler quien le facilitó a su ex marido el dinero suficiente para poder asegurar su herencia. Según algunos medios, la famosa 'socialité' sentía remordimientos por lo sucedido y quiso solucionarlo económicamente, poniendo a salvo durante su separación uno de sus patrimonios más preciados, el Palacio del Rincón, el lugar donde hace unas semanas se casó Tamara Falcó y que para su padre era muy especial. "Mi madre lo pasó fatal, ella siempre dice que si no se llega a enamorar de mi tío Miguel no habría dejado su matrimonio, porque ella estaba bien. Lo que pasa es que se enamoró locamente de mi tío Miguel", decía Tamara en el programa de televisión 'Lazos de sangre'.