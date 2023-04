Así fueron los vestidos de novia de Isabel Preysler para sus tres bodas, ¿la mejor inspiración para Tamara Falcó?

En ese tiempo se dejaron ver juntos en diferentes alfombras rojas y ‘photocalls’, pero nunca pasaron por el altar, aunque él lo intentó en varias ocasiones. “A estas alturas de mi vida no me hace falta casarme”, relató Isabel en una entrevista. “Estamos maravillosamente bien como estamos. Somos muy felices así y, por el momento, no vemos la necesidad de cambiar nuestra situación. Mario me ha pedido que me case con él, pero aún no le he respondido. Nada está descartado en nuestro futuro. Todas las opciones son posibles”, señaló entonces.