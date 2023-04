Los detalles de la pedida de mano de Tamara Falcó que no conocíamos hasta ahora

La fiesta de pedida de mano comenzó en Villa Meona, la residencia de Isabel Preysler, a las nueve de la noche. En concreto, tal y como ha narrado Tamara Falcó, la familia de Íñigo Onieva llamó al timbre "a las nueve y un minuto", algo que les pilló por sorpresa teniendo en cuenta que en su casa la puntualidad no es especialmente una de las virtudes por las que se distinguen. "Esa no es la puntualidad Preysler", reconoció. "Yo a lo mejor tardé cinco minutos, mi hermana media hora tarde y mi madre cuando pudo…”, dijo Falcó para referirse a la tardanza de su madre hasta que estuvo lista para ejercer de anfitriona. "Se me hizo eterno porque estábamos muy nerviosos", aseguró.