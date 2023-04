Vestidos estampados, camisas de lino y bolsos de tejidos naturales: la colorida maleta de Tamara Falcó en Bali

Siguiendo la estela de sus últimas salidas, Tamara e Iñigo han preferido desconectar de las redes sociales y dejar de lado las publicaciones hasta el último momento. No hay nada como evadirse durante algunos días del ruido que genera la sociedad. Pero eso no ha evitado que Tamara deleitara a la gran legión de seguidores que reúne con pequeñas pinceladas de los looks que le han acompañado durante las vacaciones y de los que muchas ya han podido tomar nota para copiar estos próximos meses de verano.