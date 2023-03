La camisa brillante de Tamara Falcó es tan bonita y favorecedora que querrás llevarla incluso con tus looks de oficina

Para su visita semanal a 'El Hormiguero', la marquesa de Griñón ha vuelto a arriesgar (y acertar) con su estilismo, aunque esta vez no ha sido por seguir la tendencia 'comfy' y combinar prendas en clave 'oversize', sino por hacer del 'brilli brilli' su mayor aliado. Tamara Falcó sabe bien que este tipo de prendas tienen el poder de transformar cualquier elección y no ha dudado en demostrarlo eligiendo una camisa en tono dorada y tejido brillante a un sencillo look con pantalón fluido negro y camiseta básica blanca. ¿El resultado? Una propuesta totalmente diferente, capaz de solucionar cualquier estilismo de día e incluso acompañarte a un evento nocturno.