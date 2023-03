Las sandalias para este verano de Zara que ya arrasan antes de poder estrenarlas

No hay ninguna duda de que el tejido 'denim' es uno de los mayores protagonistas de las colecciones de primavera-verano. No solo podemos ver más que nunca chaquetas y vaqueros de todos los tipos, sino también tops, chalecos, bolsos e incluso calzado. Este tejido se ha extrapolado a todo tipo de prendas y la propuesta no puede gustarnos más. Y no somos las únicas, pues estas sandalias planas con detalle denim están agotadísimas en la página web de Zara, aunque siguen disponibles en algunas tiendas físicas.