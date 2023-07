Todos los detalles de la boda de Tamara Falcó: hora, lugar, invitados, precio...

A tan solo un día de su esperadísima boda, se puede decir que ya está todo listo para que tenga lugar uno de los días más especiales y deseados de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Han sido meses en los que ha pasado de todo, y cuando decimos de todo nos referimos a contratiempos que parecía que iban a impedir que este acto se celebrara. Basta con echar la vista atrás para darse cuenta de que su boda no está siendo nada fácil para ellos. Desde la infidelidad por parte del novio, la posterior ruptura entre la pareja, la reconciliación, la ruptura entre Falcó y las diseñadoras que iban a confeccionar su vestido de novia, Sophie et Voilà, y la decisión casi a contrareloj de que fuese la firma Carolina Herrera la encargada de hacerlo. A eso se une el robo de las supuestas joyas que iba a lucir la Marquesa de Griñón, y que finalmente no eran para ella, y la, todavía en el aire, presencia de su hermano Enrique Iglesias en un día tan especial.