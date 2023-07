Las joyas de Tamara Falcó están a salvo: esto es todo lo que sabemos

Tamara acababa de regresar de Nueva York junto a su madre, donde viajó para ultimar los detalles de su vestido de novia. Madre e hija fueron captadas a su llegada a Madrid y, a juzgar por sus caras, parece que regresaban muy satisfechas con el proceso de elaboración del look nupcial. Lo que no se imaginaban es que, unas horas después, se llevarían otro tremendo susto con el robo de sus supuestas joyas, algo que parece que no ha sido así.