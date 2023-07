El robo de las joyas de la boda de Tamara Falcó, ¿qué ha pasado realmente?

También ha hablado Iñigo Onieva, ya de vuelta de su viaje con amigos a Italia. "Estamos perfectamente, todo bien, no tenemos ningún tipo de estrés más allá del típico que puede tener cualquier matrimonio antes de casarse, como donde sentar a la gente. Eso no es verdad. Eso no es nuestro, eso será de otra pareja que, desafortunadamente por ellos, pues ha pasado eso. Nosotros no somos", ha señalado a los micrófonos de Gtres.