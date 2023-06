Se desvela otra infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó días antes de la boda

"A Tamara este tipo de testimonios no le gustan, eso sí, pero me dicen que a ocho días de la boda, ellos están tranquilos", ha explicado Requejo. A pesar de todo el daño generado por este testimonio, parece ser que no va a quedar aquí y que van a salir nuevas grabaciones de la supuesta amante de Onieva revelando más información que podría tambalear los cimientos de los novios. "Y mañana van a salir más grabaciones donde, según el medio, esta chica dice que Íñigo le habló mal de Tamara, que todo esto es un paripé, que buscaba encontrar más notoriedad y tener un hueco social... Habrá cosas que perturben y molesten, porque no será grato todo esto para Tamara", ha destapado Pepe del Real.