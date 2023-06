Tamara Falcó se prepara para su gran día con un vestido romántico perfecto para invitada

Finalmente, será la firma Carolina Herrera la encargada de crear el vestido de sus sueños (no sabemos si con dicha inspiración o no) el próximo 8 de julio, fecha que tenemos marcada en el calendario desde hace ya unos meses porque, aunque no hayamos recibido la invitación para presenciarlo, probablemente lo veamos en todos los canales de televisión en los que haya tertulia. Mientras tanto, solo nos queda disfrutar de la felicidad de la 'socialité', que la demuestra en cada una de sus intervenciones pero, especialmente, con el tipo de ropa que lleva.