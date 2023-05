Tamara Falcó, sin vestido de novia a dos meses de la boda por intentar copiar otro diseño

Así lo confirma la nota emitida por la marca Sophie et Voilà, encargada (hasta hace unas horas) de confeccionar el look de la marquesa de Griñón para este día tan especial. La firma alega “incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó” y asegura que debido al “respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la Sra. Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma”.