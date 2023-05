La sonada y particular despedida de soltera (religiosa) de Tamara Falcó en muletas

A pocos meses del enlace más esperado del año vamos conociendo más detalles sobre el vestido de la novia. Ya sabíamos que lo ha diseñado Sophie et Voilà, pero poco a poco la marquesa de Griñón sigue revelando más detalles y recalca que será un diseño especial, "no es un vestido que todo el mundo vaya a entender, pero es un vestido que a mí me encanta. Es como mi anillo, que no es lo más normal del mundo y me tuve que pelear bastante", reveló Tamara Falcó.