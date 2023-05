Tamara Falcó con muletas tras un aparatoso accidente a dos meses de su boda

"Soy nueva con las muletas", decía entre risas al entrar en directo con la ayuda de Pablo Motos. "Venía corriendo a la tertulia. Me gusta llevar los zapatos un poco grandes y me he caído", explicaba Tamara Falcó. Tras ello, contaba a sus compañeros que el médico le diagnóstico un pequeño esguince y que nunca antes había tenido uno. "Verás mañana", le advertía Nuria Roca haciendo referencia al dolor que podría sufrir pasadas unas horas. A raíz de este pequeño accidente, parte de la tertulia del programa giró en torno a los diferentes esguinces y lesiones que han tenido los colaboradores y sus divertidas historias.