Tamara Falcó busca vestido de novia en Carolina Herrera mientras recibe críticas 'gordófobas'

A su lado, Alessandro Lequio no mejoraba las cosas, señalando: "Me cuentan que parte del problema con las diseñadoras vascas fue por eso mismo, porque Tamara no se sentía a gusto con el vestido por el incremento de talla que ha experimentado en los últimos meses y quería disimularlo de alguna manera. Será interesante ver cómo el diseño elegido disimula esas redondeces, cosa que no han conseguido las vascas". "El perímetro de Tamara es el doble del de su madre. Eso tiene repercusión en la elección del traje de novia, ya que ella está muy a disgusto con sus formas", recalcaba.