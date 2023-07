Este es el destino elegido por Tamara Falcó e Íñigo Onieva para su luna de miel

A solo cuatro días de que se celebre la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, cada detalle que se filtra se convierte en noticia. Porque en los preparativos de la boda de la 'socialité' ha pasado de todo: desde el cambio de la fecha del enlace, que se tuvo que retrasar por problemas logísticos, hasta un cambio de planes en torno a su vestido de novia, que finalmente no confeccionó la firma que había elegido en un primer momento. Por no hablar de los constantes rumores de infidelidad del novio y que empañan un momento que debería ser perfecto para la popular pareja, al igual que el robo de las supuestas joyas que iba a lucir la Marquesa de Griñón, y que finalmente no eran para ella.