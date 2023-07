Un nuevo contratiempo "amenaza" la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

A la vista de los últimos acontecimientos, parece que la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva está maldita. Los contratiempos no paran para la pareja, que lleva semanas intentando sortear cada obstáculo que les pone la vida. Basta con echar la vista atrás para darse cuenta de que su boda no está siendo nada fácil para ellos. Al robo de las supuestas joyas que iba a lucir la Marquesa de Griñón, y que finalmente no eran para ella, se unen los nuevos rumores de infidelidad por parte del novio, la ausencia de su hermano Enrique Iglesias en un día tan especial o el "detalle" de que El Rincón, la finca donde se va a celebrar la boda, no estaba acondicionada para poder albergar este tipo de evento.