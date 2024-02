Tamara Falcó habla alto y claro sobre su futura maternidad

La marquesa de Griñón ha aclarado una vez más que este camino hacia la maternidad que sigue no tiene nada que ver con la fecundación in vitro ya que este proceso no está bien aceptado por la iglesia. "Cada caso es particular y yo lo hablo con mi director espiritual. Lo que pasa es que, dentro de la fecundación in vitro, al principio se hicieron muchas barbaridades. No en España, pero sí fuera. Muchos de los embriones fecundados se congelaban y se utilizaban para experimentar”, ha argumentado Falcó, quien ya había manifestado en anteriores ocasiones que no quiere pasar por ello. "No siento la necesidad como para eso”, respondió a Bertín Osborne en el 2019 a su paso por el programa de Mi casa es la tuya.