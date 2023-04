Gerard Piqué, sobre el 'efecto Shakira': "Estoy muy decepcionado"

"¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que luego pensemos que nos hemos pasado? Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad, trato de vivir mi vida y ya llega un punto que me siento indiferente a lo que diga la gente, me da completamente igual, hago mis cosas, me lo intento pasar bien, estoy en un momento de mi vida que me siento superfeliz", ha concluido antes de un punto final junto a la frase: "Creo que me he pasado".