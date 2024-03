¿Sabes que el polen también puede afectar a la piel? Te decimos cómo

Sin duda la respuesta obvia es evitar exponerse a estos alérgenos. Pero no siempre es posible. En cualquier caso, Consuelo Mohedano recomienda no salir a la calle en las horas centrales del día, evitar salir cuando hay mucho viento y no bajar las ventanillas cuando vamos en el coche. En el exterior, aconseja protegerse con barreras físicas como gafas de sol, gorra, mascarilla y un cosmético que atrape el polen, que no lo deje absorber por la piel y además nos ayude a que no entre ni por la nariz ni por los ojos. “Al volver a casa es importante quitarse la ropa y lavarla, y ducharnos de pies a cabeza para eliminar todo el polen que se posa sobre nuestra ropa, piel y cabello”, concluye la portavoz de Shiseido.