Este revolucionario ingrediente combate las manchas y es suave con la piel

Las manchas son uno de los caballos de batalla de los tratamientos de la piel. La prevención es la mejor herramienta para evitarlas o retrasar al máximo su aparición pero en muchas ocasiones, como dice el refrán, no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que no truena. Y el otoño suele ser el momento en que lamentamos habernos expuesto demasiado al sol durante el verano. El tono de la piel suele estar más apagado y menos uniforme, pero también es posible que percibamos “manchas, mayor sensibilidad o rojeces, brotes de granitos o incluso, principios de rosácea”, apuntan desde la firma cosmética Two Poles.