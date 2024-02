La enfermedad de la piel que sufre Kim Kardashian y que la tiene muy preocupada

"Que loca es mi psoriasis en este momento, chicos. Es como si me subiera por toda la pierna y no sé qué está pasando, pero tengo que resolverlo, esto es una locura. Ahora puedo decir que me está bajando y subiendo por la pierna y todo el muslo, sólo sé que es hora de resolver esto", ha contado Kim Kardashian en los stories de Instagram, donde ha confesado no estar pasándolo nada bien en este momento por culpa de la enfermedad. "No os voy a mentir, esto es muy doloroso. No estoy segura de cuáles han sido los detonantes. No he cambiado de dieta y he probado de todo. La psoriasis apesta", ha terminado diciendo a sus seguidores.