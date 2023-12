Kourtney Kardashian muestra por primera vez a su hijo con Travis Barker y se sincera sobre su posparto: "Se amable contigo misma"

Han pasado casi dos meses desde que Kourtney Kardashian y Travis Barker dieron la bienvenida a su primer hijo en común. A sus 44 años y después de someterse a varias rondas de Fecundación In Vitro (FIV), la mayor del clan Kardashian Jenner se convertía en madre por cuarta vez –Mason, Penelope y Reig son los tres hijos que tiene con su ex, Scott Disick–, esta vez junto al batería de Blink182, quien a su vez es también padre de tres niños con su ex Shanna Moakler.