Las declaraciones más esperadas de North West, hija de Kim Kardashian, en su primera portada en solitario

Como no podía ser de otro modo, North West también habla en esta entrevista de moda. "Tanto la ropa de mi madre como la de mi padre me quedan bien", dice sobre las prendas de vestir que le gustaría tener y que aún no están en su habitación. Además, añadió que su look favorito en el día a día son las camisetas vintage y "los pantalones de chándal".