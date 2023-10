La pelea de Kourtney Kardashian con sus hermanas: "La felicidad llega cuando me alejo específicamente de ti"

"Es lo único en lo que puede pensar tu mente ególatra y egoísta. No soportas que otra persona sea el centro de atención. Viniste a mi boda. No podías ser feliz. Te quejaste desde que llegaste hasta que te fuiste. De eso se trata. Olvídate de que no podías ser feliz. No podías alegrarte por mí. No podías ser feliz porque yo era el centro de atención, y no tú".