¿Cómo se hicieron famosas las Kardashian?

Pero volvamos al reality que las llevó al estrellato. "Keeping Up with the Kardashians" ha estado en nuestras vidas durante 14 años y finalizó en 2021. A lo largo de las 20 temporadas del programa, los fans disfrutaron de todo tipo de dramas y situaciones surrealistas, y fue quizá eso lo que hizo que Kardashian, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie (las 5 K) dejasen de ser unas desconocidas para convertirse en estrellas. Dejar entrar a las cámaras en tu vida, aunque ganes millones de dólares con ello, no es algo que cualquier personas esté dispuesto a hacer. Ellas sí y a la vista está que les ha salido tremendamente rentable.